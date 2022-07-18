Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da trafik kazası, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da trafik kazası, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

18.07.2022 13:42
Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da trafik kazası, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Olay, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolu Hacıbeyli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Ç, (59) idaresindeki 34 FY 6944 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Hacıbeyli köyü yakınlarında aynı yönde seyreden H.U'nun kullandığı 16 ABT 030 plakalı otobüse çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan M.Ç, (34), Y.Ç, (11), A.Ç. (10) ile M.Ç. (7) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da trafik kazası, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da trafik kazası, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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