Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da otobüsle TIR çarpıştı 2 ölü 21 yaralı (1)
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da otobüsle TIR çarpıştı 2 ölü 21 yaralı (1) - Son Dakika

Afyonkarahisar'da otobüsle TIR çarpıştı 2 ölü 21 yaralı (1)

6 saat önce

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da otobüsle TIR çarpıştı 2 ölü 21 yaralı (1), System.String[]

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Konya karayolunun Çobanlar ilçesi kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen şehirlerarası yolcu otobüsüyle, karşı yönden gelen TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:53 Kaynak: DHA
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