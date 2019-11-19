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Afyonkarahisar'da otobüsle TIR çarpıştı 2 ölü 21 yaralı (1)
6 saat önce
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:53 Kaynak: DHA
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Konya karayolunun Çobanlar ilçesi kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen şehirlerarası yolcu otobüsüyle, karşı yönden gelen TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
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