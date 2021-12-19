Üye Girişi
Afyonkarahisar'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

19.12.2021 17:57
Afyonkarahisar'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sultandağı ilçesi Yeşilçiftlik beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere öre; Yeşilçiftlik giriş kavşağında Konya yönünden Afyonkarahisar yönüne gitmekte olan 42 D 2747 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan elektrik direklerine çarptı. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İlk müdahalelerin ardından yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
Afyonkarahisar'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Karahisar, Otomobil, Kaza, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:52 Fenerbahçe-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
17:52 Fatih Terim topa tuttu: O hakemin yaptıklarını yanına kar bırakmayacağız
17:25 Saniyeler içinde sakalları buz tuttu! İşte 3 milyon izlenen video
17:16 Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı
17:15 Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın nişanlısından açıklaması: Yılbaşında bebek yapacağız
17:14 Sumudica'dan kaybedilen Rize maçı sonrası olay sözler
16:19 Son Dakika: Kadınlar Voleybol, Dünya Kulüpler Şampiyonası'na damga vurdu
16:06 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Faiz artırımı tartışmaya kapalı, başka öneriniz varsa dinlerim
16:01 Aleyna Tilki bu sefer de duvara yazdığı yazıyla kendine küfretti
15:51 "2027'de yaşıyorum" diyen adamın son çektiği görüntü konuşuluyor!
Fenerbahçe-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu Fenerbahçe-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu         
17:53
Kapadokya'dan dönen tur midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı Kapadokya'dan dönen tur midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı         
17:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı: İkisini de indireceğiz         
17:05
DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru         
14:22
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor         
13:24
Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi         
11:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum         
09:00
Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi         
19:43
Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü         
17:14
Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu         
16:52
Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta         
15:21
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Telle boğup, cesedinin yerini 3 kez değiştirmişlerdi! Kardeşi de aynı kaderi paylaştı Telle boğup, cesedinin yerini 3 kez değiştirmişlerdi! Kardeşi de aynı kaderi paylaştı         
14:29
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı         
14:28
Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor         
14:13
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
İki kadın cinayetiyle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüne takipsizlik kararı İki kadın cinayetiyle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüne takipsizlik kararı         
13:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 18:03:23. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement