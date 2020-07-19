Afyonkarahisar'da otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ve otomobildeki Ömer Bahçin (38) ağır yaralandı.

Bünyamin Aksoy (36) idaresindeki 03 SH 991 plakalı otomobil, Sandıklı - Hocalar kara yolunun 13. kilometresinde Baştepe köyündeki bir evin bahçe duvarına çarptı.

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