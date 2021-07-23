Afyonkarahisar'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ağır yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ağır yaralı

Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyerlere, ardından refüje çarptı.

Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyerlere, ardından refüje çarptı. Kazada 3 kişi ağır yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar- Ankara karayolu Emirdağ ilçesi Ümraniye köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Deniz Akbalık idaresindeki 06 CEG 634 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solunda bulunan bariyere ve ardından refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü Deniz Akbalık ile araçta bulunan Hakan Çeri ve Aykut Bozkuş ağır yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, oradan Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazaya ilişkin polis ekiplerince inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

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