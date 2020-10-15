Afyonkarahisar'da düzenlenen otomobil hırsızlığı operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde, termal işletme sahibi M.A'ya ait otomobilin çalınması üzerine harekete geçti.
Ekipler, yürütülen çalışmalar sonucunda, aynı işletmede çalışan E.E, T.Y, M.M. ve İ.G'yi yakaladı.
Çalınan otomobilin, zanlılardan E.E'ye ait aracın arkasına bağlanıp götürüldüğü ve olay yerinden uzaklaşıldığı tespit edildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da otomobil hırsızlığı zanlısı 4 kişi yakalandı - Son Dakika