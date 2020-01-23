Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mustafa Kocatürk (28) idaresindeki 07 BLK 71 plakalı otomobil ile Mustafa Özçınar (30) yönetimindeki İl Özel İdaresine ait 03 DC 529 plakalı kamyon Akpınar köyü Üğderesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücü Kocatürk ile araçta bulunan Gökhan Hasan Akın (37), Zeynep Kurt (37) ve Yağmur Özenli (18) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Başmakçı, Akpınar, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ataşehir'de otomobille kaza yapan 14 yaşındaki çocuk bacağından oldu
14 yaşında kendi elektrikli aracını yaptı Amazon'un kurucusunun Bezos'un ardından başka önemli isimler de hacklenme riski altında iddiası AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 03:48:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]