Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı
6 saat önce
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:28 Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mustafa Kocatürk (28) idaresindeki 07 BLK 71 plakalı otomobil ile Mustafa Özçınar (30) yönetimindeki İl Özel İdaresine ait 03 DC 529 plakalı kamyon Akpınar köyü Üğderesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücü Kocatürk ile araçta bulunan Gökhan Hasan Akın (37), Zeynep Kurt (37) ve Yağmur Özenli (18) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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