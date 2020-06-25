Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Kazanın ardından trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki Ayşe, Huriye , Emine ve Recep Oruç yaralandı.

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