Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın da bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Ömer Faruk Saka idaresindeki 03 AK 002 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Ankara kara yolunun 45. kilometresi Bayat ilçe kavşağında Kayhan Soner yönetimindeki 03 HC 622 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücü Ömer Faruk Saka, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ve AK Parti İscehisar İlçe Başkanı Metin Balaban yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Uluçay, Balaban ve sürücü Saka, ambulansla kaldırıldıkları Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA
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