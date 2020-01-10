Afyonkarahisar'da otomobil ile kömür yüklü tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da otomobil ile kömür yüklü tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da otomobil ile kömür yüklü tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, otomobilin kömür yüklü tıra çarpması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, otomobilin kömür yüklü tıra çarpması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Hasan Çakır idaresindeki 03 BR 768 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun 70. kilometresindeki Gökçealan köyü mevkisinde, aynı yönde seyir halindeki Haydar Sözen yönetimindeki 49 DD 835 plakalı kömür yüklü tıra arkadan çarptı.

Otomobildeki Ayhan Kök, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile Serap Çakır yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren Ayhan Kök'ün cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Tır sürücüsü Haydar Sözen, "Petrol istasyonundan çıktım. Hareket halindeydim, yavaş şekilde normal seyrediyordum. Bir ses geldi, arkama baktım, otomobil tırın arkasından vurmuş. Her tarafı koparmış. İndim baktım. Polisi ve ambulansı aradım. Başka bir şey yapamadım." diye konuştu.

Afyonkarahisar'da otomobil ile kömür yüklü tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:59 Kaynak: AA
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