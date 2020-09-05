Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Abdurrahman Erduran (64) idaresindeki 03 FP 773 plakalı otomobil, Yaka köyü yakınlarında, Süleyman Erdoğan (28) yönetimindeki 39 DS 095 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, araç sürücüleri yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 20:07 - Kaynak: AA
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