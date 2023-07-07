Afyonkarahisar'da Otomobil ile Patpat Çarpışması: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Otomobil ile Patpat Çarpışması: 2 Ölü, 5 Yaralı

07.07.2023 12:05

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile patpat aracının çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ancak iki kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobil ile "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

A.K. (39) idaresindeki 06 CSV 030 plakalı otomobil, çevre yolu otogar karşısında, sürücüsü henüz tespit edilemeyen tarım aracıyla çarpıştı.

Kazada, sürücü A.K. ile otomobildeki N.A. (57), N.A. (26), S.K. (36), E.A. (29) ve tarım aracındaki C.Ö. (42) ile R.Y. (57) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan C.Ö. ile R.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Otomobil ile Patpat Çarpışması: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Otomobil ile Patpat Çarpışması: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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