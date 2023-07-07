Afyonkarahisar'da Otomobil ile Patpat Çarpışması: 2 Ölü, 5 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobil ile "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

A.K. (39) idaresindeki 06 CSV 030 plakalı otomobil, çevre yolu otogar karşısında, sürücüsü henüz tespit edilemeyen tarım aracıyla çarpıştı.

Kazada, sürücü A.K. ile otomobildeki N.A. (57), N.A. (26), S.K. (36), E.A. (29) ve tarım aracındaki C.Ö. (42) ile R.Y. (57) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan C.Ö. ile R.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.