Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Otomobil ile Polis Aracı Çarpıştı: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da Otomobil ile Polis Aracı Çarpıştı: 3 Yaralı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 polis memuru yaralandı.

Afyonkarahisar'da Otomobil ile Polis Aracı Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 polis memuru yaralandı.

Polis memuru Ahmet Özmen'in kullandığı 34 BYA 33 plakalı otomobil, Sandıklı Kaplıca Kavşağı'nda, 03 A 5979 plakalı polis aracıyla çarpıştı.

Kazada, polis memurları Ahmet Yasak ve Furkan Akay ile Ahmet Özmen yaralandı.

Sağlık ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:25 Kaynak: AA

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