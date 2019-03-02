Afyonkarahisar'da Otomobil ile Polis Aracı Çarpıştı: 3 Yaralı
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 polis memuru yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 polis memuru yaralandı.
Polis memuru Ahmet Özmen'in kullandığı 34 BYA 33 plakalı otomobil, Sandıklı Kaplıca Kavşağı'nda, 03 A 5979 plakalı polis aracıyla çarpıştı.
Kazada, polis memurları Ahmet Yasak ve Furkan Akay ile Ahmet Özmen yaralandı.
Sağlık ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:25 Kaynak: AA
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