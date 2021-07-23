Afyonkarahisar'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ercan Eren (38) idaresindeki 20 B 6322 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Dereçine beldesi yakınlarında Yaşar Kuş (50) yönetimindeki traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile traktörde bulunan Emine Kuş (74) yaralandı.
Yaralılar, Sultandağı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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