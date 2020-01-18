Afyonkarahisar'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

13 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, refüje çarpan otomobildeki kadın yaşamını yitirdi, çocuğu yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, refüje çarpan otomobildeki kadın yaşamını yitirdi, çocuğu yaralandı.

Hikmet Avcı (30) idaresindeki 48 D 8564 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Sandıklı kara yolu Akören beldesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Otomobilde bulunan Şadiye Avcı (29) ile Atlas Avcı (3) yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Şadiye Avcı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Sinanpaşa Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sinanpaşa, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:20 Kaynak: AA
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