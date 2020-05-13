Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kadir Kovan (66) idaresindeki 03 AAB 387 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Konya kara yolunun 13. kilometresi Karaaslan köyü kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan İkramiye Kovan (62) ve Elveda Halise İnci (38) yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.