Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan İkramiye Kovan (62) ve Elveda Halise İnci (38) yaralandı.

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