Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:46 Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Tahsin Turan idaresindeki 26 UT 995 plakalı otomobil, Akdeğirmen köyünün girişinde şarampole devrildi.
Kazada otomobilde bulunan aynı aileden Necibe (82), Suzan (57), Atike (34) ve Kübra Nur Turan (4) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Sinanpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Necibe Turan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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