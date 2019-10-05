Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Tahsin Turan idaresindeki 26 UT 995 plakalı otomobil, Akdeğirmen köyünün girişinde şarampole devrildi.

Kazada otomobilde bulunan aynı aileden Necibe (82), Suzan (57), Atike (34) ve Kübra Nur Turan (4) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Sinanpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Necibe Turan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sinanpaşa, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı
İBB'nin tramvay duraklarına Çince durak isimlerini asması tepki çekti Erdoğan konuştuğunda konuşmasını yarıda kesen Kılıçdaroğlu'na verilen not sosyal medyaya sızdı İş yerinin önündeki 2 ağacı kestiği iddia edilen esnafa, 50 bin TL para cezası kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 17:38:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]