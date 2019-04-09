Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı

AFYONKARAHİSAR'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.



Kaza, saat 12.30 sıralarında Afyonkarahisar- Konya Karayolu'nun 4'üncü kilometresindeki Şuhut Kavşağı'nda meydana geldi. Ali Genç'in (44) direksiyon kontrolünü yitirdiği 03 RG 162 plakalı otomobil, önce kaldırıma çarptı, ardından takla attı. Kazada otomobilde bulunan Fatma Genç (44), Sultan Genç (26), Resul Genç (9), Cahit Genç (5) ve Ebrar Genç (3) ile akrabaları Şefika Kaynar (55) yaralandı. Olayı gören diğer araç sürücüleri, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk etti.



- Afyonkarahisar

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