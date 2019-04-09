Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: 7 Yaralı
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Afyonkarahisar'da takla atan otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da takla atan otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:38 Kaynak: AA
Ali Genç (44) idaresindeki 03 RG 162 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 4. kilometresinde takla attı.
Kazada sürücü Ali Genç, araçta bulunan Fatma (44) ve Resul Can Genç (9) ile Şefika, (56), Sultan (22), Cahit Efe (6) ve Ebrar Kaynar (2) yaralandı.
Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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