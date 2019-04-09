Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: 7 Yaralı

10 dakika önce

Afyonkarahisar'da takla atan otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: 7 Yaralı, System.String[]
Afyonkarahisar'da takla atan otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Ali Genç (44) idaresindeki 03 RG 162 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 4. kilometresinde takla attı.

Kazada sürücü Ali Genç, araçta bulunan Fatma (44) ve Resul Can Genç (9) ile Şefika, (56), Sultan (22), Cahit Efe (6) ve Ebrar Kaynar (2) yaralandı.

Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:38 Kaynak: AA
Genç, Afyon, Güncel
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