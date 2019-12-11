Afyonkarahisar'da otomobil yangını - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da otomobil yangını - Son Dakika

Afyonkarahisar'da otomobil yangını

6 saat önce

Afyonkarahisar'da bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Afyonkarahisar'da otomobil yangını, System.String[]

Afyonkarahisar'da bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında akşam saatlerinde çarşı istikametine seyir halinde olan İsmail A. yönetimindeki 03 ABK 890 plakalı otomobil aniden alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı köpük müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının otomobilin elektrik aksamında oluşan kacaktan meydana geldiği belirtildi. Yangınla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

İtfaiye, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın yakında tanıtacağı yerli arabayı Ferrari'nin tasarımcısı tasarladı
Plakasını tıraş köpüğüyle kapatan tır sürücüsüne para cezası Zonguldak'ta büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak

Son Dakika Haberleri
01:38 Libya'daki El-Fil petrol sahasında üretim yeniden başladı - Son Dakika
01:37 Zonguldak mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı - Son Dakika
01:34 ANKARA Bakan Albayrak: Merkez Bankası 2022'de taşınacak - Son Dakika
01:33 Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı (3) - Son Dakika
01:32 Antalya'da gecekonduya yıldırım düştü: 1 yaralı - Son Dakika
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Son Dakika
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Son Dakika
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 01:42:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da otomobil yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]