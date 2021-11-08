AFYONKARAHİSAR - Otomobildeki 4 kişinin silahla öldürüldüğü anların güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde otomobildeki 4 kişinin silahla öldürmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Belde merkezinde 6 Kasım'da yaşanan olaya ait görüntülerde, bir aracın yol ortasında durması yer alıyor. Başka bir araçtan inen zanlının, önce Mevlüt Mercan'ın bulunduğu aracın sürücü kapısını açıyor. Kısa bir süre Mevlüt Mercan ile konuşan zanlı, ardından tabancayla ateş etmeye başlıyor.

Görüntülerde yanına gelen kişilere de tepki gösteren zanlının, otomobilin diğer kapılarından ve camlarından içeriye doğru ateş ettiği görülüyor.

Olay

Çıkrık beldesi meydanında 6 Kasım'da şüpheli İ.K'nin otomobile silahla ateş açması sonucu, kızının boşandığı eski eşi Yusuf Mercan, dünürleri Mevlüt, Şefika Mercan ile damadının kız kardeşi Hatice ve anneannesi Hanife Mutlu yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanife Mutlu, Mevlüt, Hatice ve Şefika Mercan yaşamını yitirmişti.

Adliyeye sevk edilen zanlı İ.K, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "kasten adam öldürmek ve yaralamak" suçundan tutuklanmıştı.