Afyonkarahisar'da otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

23.02.2022 11:06
Afyonkarahisar'da otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheliden 1'i gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheliden 1'i gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir gecede 4 ayrı otomobilde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızlık olayında kullanılan aracın plakası ile içerisindeki 3 şüpheliyi tespit etti.

Çay ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde durdurulan araçtaki şüpheli M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı. Araçta, çalıntı olduğu belirlenen 2 otomobil teybi, 4 otomobil hoparlörü, sinema hoparlörü, amfi ve el matkabı ele geçirildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Afyonkarahisar'da otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Otomobil, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika


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