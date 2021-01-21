Afyonkarahisar'da otomobilden ses sistemi çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da otomobilden ses sistemi çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
21.01.2021 13:59
Afyonkarahisar'da bir otomobilden ses sistemi çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandıİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Örnekevler Mahallesi Çiğdem Sokak'ta bulunan bir otoparktaki otomobilin ses sisteminin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Afyonkarahisar'da bir otomobilden ses sistemi çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Örnekevler Mahallesi Çiğdem Sokak'ta bulunan bir otoparktaki otomobilin ses sisteminin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı araştırmada hırsızlık olayını E.Ş'nin gerçekleştirdiğini belirledi.
Kısa bir süre sonra adresinde gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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