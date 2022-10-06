Afyonkarahisar'da otomobilin ata çarpması sonucu yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da otomobilin ata çarpması sonucu yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti

06.10.2022 23:12
Afyonkarahisar'da otomobilin ata çarpması sonucu yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin ata çarpması sonucu yaralanan 4 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin ata çarpması sonucu yaralanan 4 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırılan otomobilin sürücüsü Osman S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay

Osman S. idaresindeki 20 RE 169 plakalı otomobil, dün Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Çakır Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken önüne çıkan ata çarpmış, kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mustafa K, Ahmet Ş. ve Orhan K. yaralanmıştı.

Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Osman S, ilk müdahalesinin ardından AFSÜ Hastanesine sevk edilmişti.

Çarpmanın etkisiyle savrulan at ise telef olmuştu.

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Kaynak: AA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da otomobilin ata çarpması sonucu yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da otomobilin ata çarpması sonucu yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti - Son Dakika
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