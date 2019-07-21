Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü
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Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü

3 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Tevfik Güney idaresindeki 32 AAF 134 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Isparta kara yolu Atlıhisar köyü girişinde, yolun karşısına geçmek isteyen Sultan Başyiğit'e (71) çarptı.
Kazada, yaşlı kadın ağır yaralandı.
Şuhut Devlet Hastanesinde kaldırılan Başyiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Şuhut, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:31 Kaynak: AA
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