Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:31 Kaynak: AA
Tevfik Güney idaresindeki 32 AAF 134 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Isparta kara yolu Atlıhisar köyü girişinde, yolun karşısına geçmek isteyen Sultan Başyiğit'e (71) çarptı.
Kazada, yaşlı kadın ağır yaralandı.
Şuhut Devlet Hastanesinde kaldırılan Başyiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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