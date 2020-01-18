Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
6 saat önce
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:32 Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Cavit Çamalan (58) yönetimindeki 48 KT 124 plakalı otomobil, Çay-Dinar kara yolu Tatarlı beldesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile beraberindeki Hanife (51), Yakup (34), Gülşah (34), Duru (9) ve Ömer Çamalan (4) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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