Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Cavit Çamalan (58) yönetimindeki 48 KT 124 plakalı otomobil, Çay-Dinar kara yolu Tatarlı beldesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile beraberindeki Hanife (51), Yakup (34), Gülşah (34), Duru (9) ve Ömer Çamalan (4) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çamalan, Afyon, Dinar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:32 Kaynak: AA
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