Afyonkarahisar'da otomobilin küçük çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Yel'in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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