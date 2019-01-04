Afyonkarahisar'da Otomobilin Üzerine Baca Düştü

Afyonkarahisar
'da rüzgardan dolayı bir apartmanın çatısından düşen baca parçası, park halindeki otomobilin camına zarar verdi. Cumhuriyet Mahallesi
Ambaryolu Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın bacası, aşırı rüzgar nedeniyle binanın önünde park halindeki Ahmet Yıldız'a ait 03 BD 832 plakalı otomobilin üzerine düştü.
Aracın ön camından giren baca parçası, yoldan geçenleri şaşkınlığa uğrattı.
Otomobilinin yanına gelen Yıldız, olayla ilgili çevredeki esnaftan bilgi aldı.
Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracındaki zararın karşılanmasını istediğini belirterek, "Rüzgardan dolayı olay gece olmuş. Apartman sakinlerinin çatılarına bakıp ilgilenmeleri gerekiyor." dedi.