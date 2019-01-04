Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Otomobilin Üzerine Baca Düştü

Afyonkarahisar'da Otomobilin Üzerine Baca Düştü

1 saat önce

Afyonkarahisar'da rüzgardan dolayı bir apartmanın çatısından düşen baca parçası, park halindeki otomobilin camına zarar verdi.

Afyonkarahisar'da Otomobilin Üzerine Baca Düştü, System.String[]
Afyonkarahisar'da rüzgardan dolayı bir apartmanın çatısından düşen baca parçası, park halindeki otomobilin camına zarar verdi.

Cumhuriyet Mahallesi Ambaryolu Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın bacası, aşırı rüzgar nedeniyle binanın önünde park halindeki Ahmet Yıldız'a ait 03 BD 832 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Aracın ön camından giren baca parçası, yoldan geçenleri şaşkınlığa uğrattı.

Otomobilinin yanına gelen Yıldız, olayla ilgili çevredeki esnaftan bilgi aldı.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracındaki zararın karşılanmasını istediğini belirterek, "Rüzgardan dolayı olay gece olmuş. Apartman sakinlerinin çatılarına bakıp ilgilenmeleri gerekiyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:16 Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Afyonkarahisar, Güncel
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