Afyonkarahisar'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şüpheli Mehmet K ile Kurt'un aralarında husumet olduğu öğrenildi.

Polisin şüpheliyi belirleme ve yakalamak için başlattığı çalışmada, Mehmet K. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Veysel Karani Mahallesi 1028 sokak üzerinde, 03 UR 051 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Kurt (25) silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kurt'un hayatını yitirdiğini belirledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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