Afyonkarahisar'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

05.05.2022 16:48
Afyonkarahisar'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

S.B, idaresindeki 20 F 8377 plakalı otomobil, Bolvadin Endüstri Meslek Lisesi önünde Ş.Ü'nün kullandığı 03 ADG 044 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Ş.Ü ile motosiklette bulunan B.Ç, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Endüstri Meslek Lisesi, Karahisar, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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