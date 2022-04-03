Afyonkarahisar'da otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı

03.04.2022 14:00
Afyonkarahisar'da otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da uygulama noktasında durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uygulama noktasında durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan H.K, R.D. ile yabancı uyruklu E.H, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Nisan'da Afyonkarahisar- Uşak kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurmuş, araçta yapılan aramada 1940 uyuşturucu hap, metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 900 lira ele geçirilmişti. Otomobildeki H.K, R.D. ile yabancı uyruklu E.H. gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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