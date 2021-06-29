Üye Girişi
Afyonkarahisar'da oynanan amatör futbol maçında kavga çıktı! Taraflar zor ayırıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da oynanan amatör futbol maçında kavga çıktı! Taraflar zor ayırıldı

29.06.2021 16:17

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde oynanan amatör maçın bitiminde iki takımın futbolcu ve taraftarları arasında kavga çıktı. Taraftarları ayırmakta zorluk yaşayan güvenlik güçleri, biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Kavganın sona erdirilmesinin ardından futbolcu ve taraftarlar geniş güvenlik önlemleri altında stattan çıkarıldı.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'nci Bölge 8'inci Grup'ta mücadele eden Bolvadin Belediyespor ile Sökespor, Bolvadin Şehir Stadı'nda karşılaştı. Maçı ev sahibi Bolvadin Belediyespor 4-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takımın futbolcuları arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.

"YUMRUK SONRASI YERE DÜŞTÜM"

Stadyumda güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekipleri kavgaya müdahale etti. Güvenlik güçleri biber gazı kullanarak, tarafları güçlükle ayırırdı. Kavga eden futbolcu ve taraftarları ayıran ekipler, iki grubu geniş güvenlik önlemleri altında stattan çıkardı. Kavgada aldığı darbelerle yaralanan Bolvadin kalecisi Nevzat Çizmeci, olayların karşılaşma sonrası sevinç gösterisi sırasında çıktığını belirterek, "Maçı yenince sevindik. Arkadaşım geldi, tel örgülerin de yanında arkadaşlarım ile birlikte poz verirken bir anda arkadan yumruk attılar. Sanırım Sökespor'un yedek oyuncularıydı. Yumruk sonrası yere düştüm, onlar tekmeledi, ben de kendimi korudum. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Afyonkarahisar'da oynanan amatör futbol maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü
Afyonkarahisar'da oynanan amatör futbol maçında kavga çıktı! Taraflar zor ayırıldı

Güvenlik Önlemleri, Güvenlik güçleri, kavga, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da oynanan amatör futbol maçında kavga çıktı! Taraflar zor ayırıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı 17:02 Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıkarken, görülen il sayısı 16'dan 26'ya çıktı 16:52 Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıkarken, görülen il sayısı 16'dan 26'ya çıktı Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış 16:15 Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış
Tavuğun önlenemez yükselişi! 4 ayda fiyat 8 TL birden arttı 15:54 Tavuğun önlenemez yükselişi! 4 ayda fiyat 8 TL birden arttı Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı 15:37 Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı Kılıçdaroğlu'ndan 15:27 Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi
Emeklilerden yeni talep: Bayram ikramiyeleri asgari ücret artışına endekslensin 15:18 Emeklilerden yeni talep: Bayram ikramiyeleri asgari ücret artışına endekslensin Geriye güldüren skeçleri kaldı! Usta sanatçı Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı 15:07 Geriye güldüren skeçleri kaldı! Usta sanatçı Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı

Son Dakika Haberleri
17:03 Standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi
17:02 Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı
16:52 Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıkarken, görülen il sayısı 16'dan 26'ya çıktı
16:50 Son Dakika: Bakan Koca'dan müjde: Spor müsabakaları, alınacak tedbirlerle seyircili oynanabilecek
16:17 Afyonkarahisar'da oynanan amatör futbol maçında kavga çıktı! Taraflar zor ayırıldı
16:14 Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış
16:07 Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları
15:57 Eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü! Pilotların sağlık durumu iyi
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi
15:22 İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi
Standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi         
17:03
Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor         
16:54
Son Dakika: Bakan Koca'dan müjde: Spor müsabakaları, alınacak tedbirlerle seyircili oynanabilecek Son Dakika: Bakan Koca'dan müjde: Spor müsabakaları, alınacak tedbirlerle seyircili oynanabilecek         
16:50
Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları         
16:08
Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı         
15:48
Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor         
15:33
İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi         
15:23
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı         
15:15
Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz         
14:42
5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil 5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil         
14:16
Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı         
12:06
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek         
10:06
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 17:12:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da oynanan amatör futbol maçında kavga çıktı! Taraflar zor ayırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement