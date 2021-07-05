Afyonkarahisar'da oyuncak içerisinde uyuşturucu saklayan 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da oyuncak içerisinde uyuşturucu saklayan 2 zanlı gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da peluş oyuncak içerisinde uyuşturucu saklayan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da peluş oyuncak içerisinde uyuşturucu saklayan 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otogarda kimlik kontrolü yaptıkları sırada, bir otobüsteki B.U. (28) ile yanındaki B.Ç'nin (28) hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine şüphelilerin üzerinde ve bagajlarında yapılan aramada, oyuncak peluşun içinde bir miktar bonzai, metamfetamin ve skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler karakola götürüldü.

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