Afyonkarahisar'da park halindeki kamyona tırın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde park halindeki kamyona tırın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ali Ügü yönetimindeki TJV 921-1587 plakalı tır, Afyonkarahisar - Denizli karayolu Cami Kebir Mahallesi'nde Halil İbrahim Arı idaresindeki 03 FD 841 plakalı park halindeki kamyona arkadan çarptı.
Kazada, tır sürücüsü Ali Ügü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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