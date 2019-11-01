Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da patates yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da patates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da patates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

7 saat önce

Afyonkarahisar'da patates yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Afyonkarahisar'da patates yüklü tır devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'da patates yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Mustafa Şengüloğlu (59) idaresindeki 38 TT 710 plakalı tır, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Otogar kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle orta refüje çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan tırın dorsesindeki patateslerin yola saçılmasıyla trafik akışı bir süre durdu.

Polis ekipleri, tırın kaldırılması ve yolun temizlenmesi için gerekli birimlere haber verdi.

Çekici yardımıyla tır kenara çekilirken, kara yolları ekipleri de yola saçılan patatesleri temizledi.

Yaklaşık bir saat kapalı olan yol, çalışmaların ardından kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:44 Kaynak: AA
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