Afyonkarahisar'da tıra otobüs ve kamyon çarptı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da tıra otobüs ve kamyon çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

06.08.2022 11:27
Afyonkarahisar'da tıra otobüs ve kamyon çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'da patlayan lastiği değiştirilen tıra yolcu otobüsü ve aynı gelen yönden gelen başka bir kamyon çarptı.

Afyonkarahisar'da patlayan lastiği değiştirilen tıra yolcu otobüsü ve aynı gelen yönden gelen başka bir kamyon çarptı. Kazada, tırın lastiğini değiştirmeye çalışan 2 kişi hayatını kaybederken, otobüste yolcu olarak bulunan 5 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar- Kütahya karayolunda meydana gelen otobüs kazasında 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından tır şoförü ve ona yardıma gelen başka bir şahsa aynı yönde gelen farklı bir kamyonun çarpması sonucu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Afyonkarahisar- Kütahya karayolu İhsaniye ilçesi Osman köy kavşağında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü C.A, (28) idaresindeki, 31 HD 052 plakalı çekçinin lastiğini değiştirdiği esnada aynı yönden gelen 34 LEY 739 plakalı otobüs sürücü B.T. (50) çekiciyi fark etmeyerek yan tarafından çarptı. Kazada otobüs içerisinde yolcu olarak bulunan H.F (26), F.K. (25), M.A (74), G.K (28), N.I (27) isimle şahıslar yaralandı. Yaralı şahısların Afyonkarahisar Üniversite Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza sonrası tır şoförü C.A ve ona yardıma gelen M.K'ye (39) aynı yönden farklı kamyonun çarpması sonucu olay yerinde ikinci kaza meydana geldi. C.A ile M.K olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Vali ve milletvekilleri Muharrem orucu iftarına konuk oldu Vali ve milletvekilleri Muharrem orucu iftarına konuk oldu Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Karahisar, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da tıra otobüs ve kamyon çarptı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:15 Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı
10:59 Özdağ, Milyoner'de yabancılara oturum sağladığını ağzından kaçıran yarışmacının sözlerini eleştirdi: Yaptığı şeyin utanç verici olduğunu biliyor
10:30 8 aydır takip edilen "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi: 59 kişi yakalandı
10:14 Oyuncu Ali Erkazan, Seda Sayan'a ettiği küfürle ağızları açık bıraktı! Sözleri büyük tepki çekti
10:03 Taksim'de bir şahıs, kutlama yapan Suriyelilerin arasına dalıp haykırdı: Burası Türkiye, dağılın!
09:46 Mersin'de, Avrupa ülkelerine sevkiyatı plananan 105 kilo eroin ele geçirildi
09:09 Beşiktaş, transferde bombayı patlatıyor! Real Madrid ile yollarını ayıran Isco ile ilk temas kuruldu
08:49 Şeyma Subaşı, Modammed Alsaloussi'nin kucağına oturduğu pozla barıştıklarını ilan etti
07:48 "Merve, Murat'tan sonra delirdi" sözlerine Murat Dalkılıç'tan sert tepki: Merve özgürce, canı nasıl istiyorsa yaşıyor
07:43 Pençe-Kilit'te şehit düşen uzman çavuşun yıllar önceki paylaşımı yürek yaktı: Annemin çığlığına tüm şehir uyanacak, ama ben uyanmayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 11:29:42. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da tıra otobüs ve kamyon çarptı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement