Afyonkarahisar'da pazar yerlerinde zorunlu HES kodu uygulaması - Son Dakika

Afyonkarahisar'da pazar yerlerinde zorunlu HES kodu uygulaması
11.11.2020 18:32
AFYONKARAHİSAR İl Hıfzıssıhha Kurulu kentte belediye hizmet binası, Gençlik Merkezleri ve pazar yerlerine girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması zorunluluğu getirdi.
AFYONKARAHİSAR İl Hıfzıssıhha Kurulu kentte belediye hizmet binası, Gençlik Merkezleri ve pazar yerlerine girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması zorunluluğu getirdi.
Afyonkarahisar Hıfzıssıhha Kurulu Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplanırken, kurumlarda uygulanan HES kodu uygulaması belediye hizmet binası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olan Gençlik Merkezleri girişlerinde de zorunlu oldu. Ayrıca uygulama pazar yerlerinde de zorunlu hale getirildi. Semt ve sosyete pazarları gibi alanlarda HES kodu zorunlu olarak uygulanacağı belirtildi.
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