Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL'lik altınlarını çaldılar - Son Dakika
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Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL'lik altınlarını çaldılar

21.08.2022 10:59
Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL'lik altınlarını çaldılar

Afyonkarahisar'da pazarcı esnafı kadının içerisinde yaklaşık 300 bin TL'lik ziynet eşyalarının bulunduğu çantası çalıştığı tezgahında çalındı.

Afyonkarahisar'da pazarcı esnafı kadının içerisinde yaklaşık 300 bin TL'lik ziynet eşyalarının bulunduğu çantası çalıştığı tezgahında çalındı. Patates satarak geçimini sağlayan ve yaklaşık 15 yıllık birikiminin gittiğini söyleyen kadın çalınan altınlarının bulunmasını istiyor.

Olay, Şuhut Kapalı Pazar Yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pazar yerinde patates satan esnaf Özlem Sarıgül (43), ziynet eşyası bulunan çantasını çalıştığı tezgahının bir kenarına bıraktı. Müşterilerin yoğun olduğu esnada üçü bayan bir erkek olmak üzere 4 kişi bunu fırsat bilerek el çabukluğu ile içerisinde yaklaşık 300 bin TL'lik ziynet eşyası bulunan çantayı çalarak kayıplara karıştı.

Bir süre sonra çantasının yerinde olmadığını öğrenen Sarıgül, durumu pazar da görevli zabıta ve polis ekiplerine haber verdi. Zabıta kabininde bulunan güvenlik kameraları sisteminden olayı inceleyen polis ekipleri olayın gerçekleştiren şahısları tespit ederek harekete geçti.

Yaklaşık 15 yıllık birikiminin bulunduğu çantası çalınan Sarıgül, altınlarının bulunmasını isteyerek, "Müşteri kılığında geldiler buraya kameraların açıldığında öğrendik olayı. Üçü bayan biri erkek 300 bin TL'ye yakın ziynet eşyam vardı. Altınlarım vardı içerisinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Ben bunun bir an önce bulunmasını istiyorum. Ben bunu pazarda orada burada alın terimle çalışarak kazandım. Rica ediyorum bulsunlar onları" dedi.

Öte yandan, olayın ardından polis tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL'lik altınlarını çaldılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL'lik altınlarını çaldılar - Son Dakika
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