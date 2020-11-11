Afyonkarahisar'da pazarcı esnafına HES kodu zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da pazarcı esnafına HES kodu zorunluluğu getirildi
11.11.2020 16:09
Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile kentte pazarcı esnafına Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması zorunluluğu getirildi.
Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile kentte pazarcı esnafına Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması zorunluluğu getirildi.
İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan HES kodu uygulaması zorunluluğunun Afyonkarahisar Belediye binası ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı gençlik merkezleri ile sebze ve meyve satışı yapılan pazarlardaki esnaflarda da uygulanmasına karar verildi. - AFYONKARAHİSAR
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