Piknikte kaybolan 3 yaşındaki çocuğu jandarma 2 saatlik arama sonrası buldu - Son Dakika
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Piknikte kaybolan 3 yaşındaki çocuğu jandarma 2 saatlik arama sonrası buldu

20.08.2022 14:38
Piknikte kaybolan 3 yaşındaki çocuğu jandarma 2 saatlik arama sonrası buldu

Afyonkarahisar'da piknik yaparken kaybolan 3 yaşındaki yabancı uyruklu erkek çocuğu jandarma ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu bulundu.

Afyonkarahisar'da piknik yaparken kaybolan 3 yaşındaki yabancı uyruklu erkek çocuğu jandarma ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu bulundu. Jandarmanın ormanlık alanda bulup kucağında taşıyarak ailesine getirdiği çocuğa annesi sarılıp uzun süre gözyaşı döktü.

Olay, Sandıklı Akdağ Tabiat Parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tabiat parkına pikniğe giden yabancı uyruklu aile kısa bir süre sonra 3 yaşındaki E.R.S.'nin ortadan kaybolduğunu fark etti. Bir süre bölgede çocuğu arayan aile üyeleri çocuğu bulamayınca jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerinde gelen Sandıklı Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ormanlık arazide arama ve çalışması başlattı. Jandarma ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu küçük çocuğu ormanlık alanda bularak anneye teslim etti. Büyük sevinçle çocuğunu gören anne çocuğuna sarılarak bir müddet ağladı.

Olayın ardından aile jandarma ekiplerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Jandarma, Akdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Piknikte kaybolan 3 yaşındaki çocuğu jandarma 2 saatlik arama sonrası buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Piknikte kaybolan 3 yaşındaki çocuğu jandarma 2 saatlik arama sonrası buldu - Son Dakika
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