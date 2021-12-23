Afyonkarahisar'da PKU hastaları için proteinsiz "met helvası" üretildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 30 yıldır şekerleme üretimi yapan firma, kalıtsal amino asit metabolizma bozukluğu olarak adlandırılan fenilketonüri (PKU) hastaları için protein içermeyen met helvası üretmeyi başardı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) şekerleme ürünleri yapan Kılınçarslan, çölyak hastası oğlu için 2019'da Ar-Ge çalışmalarının ardından glütensiz pişmaniye üretti.

İki yıldır siparişle Türkiye'deki pek çok çölyaklıya pişmaniye gönderen Kılınçarslan, PKU hastalarından sosyal medya hesaplarına gelen mesajlar üzerine kolları sıvadı.

Kılınçarslan, AA muhabirine, talep üzerine Ar-Ge çalışmalarına başladıklarını ve olumlu sonuçlandırdıklarını söyledi.

Yaklaşık bir yıl süren çalışmaların ardından PKU hastaları için de proteinsiz met helvasını üretmeyi başardıklarını vurgulayan Kılınçarslan, " İstanbul'da özel bir laboratuvarda yaptırdığımız analiz sonucunda da met helvamızın protein değeri sıfır çıktı. Çok şükür bizde şimdi PKU hastaları adına çok sevindik. Hayırlı olsun." diye konuştu.

-"Ortaya da muhteşem bir lezzet çıktı"

Kılınçarslan, PKU hastaları için met helvası üretimini gelen siparişlere göre yapacaklarını vurguladı.

PKU hastalarının piyasada tüketebileceği ürünlerin sınırlı olduğunu aktaran Kılınçarslan, "Proteinsiz bir met helvasını, şeker ile mısır nişastası bazlı karışımla bir araya getirerek ürettik. Bu şekerlememizin emniyetli ve sağlıklı olduğunu da kanıtladık. Ortaya da muhteşem bir lezzet çıktı. Sanki glutenli bir şekerlemeden farksız. PKU hastalarımız da umarız beğenerek bu ürünümüzü tüketirler." dedi.

Kılınçarslan, siparişle kargoyla gönderdiklerini vurgulayarak, "Gönül ister ki bu ürün zincir marketlerdeki raflarda da bulunsun. Kargo ücreti olmadan bu ürünü PKU hastaları alabilsin. İnşallah, o günlerde yakın zamanda gelir." ifadelerini kullandı.