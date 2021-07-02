Afyonkarahisar'da polis aracı birer gün arayla iki personelin düğünü için "gelin arabası" oldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da polis aracı birer gün arayla iki personelin düğünü için "gelin arabası" oldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis otosu, polis memuru Orkun Egen ile bekçi Gazi Yiğitbaşı'nın mutlu günlerinde "gelin arabası"na dönüştürüldü.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis otosu, polis memuru Orkun Egen ile bekçi Gazi Yiğitbaşı'nın mutlu günlerinde "gelin arabası"na dönüştürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Orkun Egen ile bekçi Gazi Yiğitbaşı, düğünlerinde gelin arabası olarak ekip araçlarını kullanmak istedi. Bolvadin Kaymakamlığının izniyle birer gün arayla yapılan düğünlerde Egen ve Yiğitbaşı, süslenen ekip araçlarıyla nişanlılarını evlerinden aldı. Kent merkezinde konvoyla gelin arabası olarak süslenen polis araçlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çiftler, süslenen polis aracıyla, düğünlerine gitti. İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, AA muhabirine, personelin mesleklerinin hayatının bir parçası olduğunu ve gerekli makamlardan alınan izinle ekip aracının süslenerek gelin arabası yapıldığını belirtti.

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