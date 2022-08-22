Uyuşturucu kaçakçılığından aranan şahıs kumar operasyonunda yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu kaçakçılığından aranan şahıs kumar operasyonunda yakalandı

22.08.2022 11:06
Uyuşturucu kaçakçılığından aranan şahıs kumar operasyonunda yakalandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından kumar oynatılan bir eve polis tarafından yapılan baskında 10 kişi suçüstü yapılırken, yakalanan şahısların yapılan GBT sorgulamasında ise birinin uyuşturucu kaçakçılığından 8 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından kumar oynatılan bir eve polis tarafından yapılan baskında 10 kişi suçüstü yapılırken, yakalanan şahısların yapılan GBT sorgulamasında ise birinin uyuşturucu kaçakçılığından 8 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Olay, kent merkezi Zafer mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada mahalledeki bir evde kumar oynandığını tespit etti. Ardından adrese baskın düzenleyen ekipler içerde kumar oynayan 10 kişiyi gözaltına aldı. Adreste yapılana aramada ise oyun malzemeleri haricinde 1 adet uyuşturucu madde aparatı, 3 adet başlığı, 5 adet uyuşturucu hap, 1 adet silah kılıfı, 1 adet tabanca, 6 mermi, 1 adet şarjör ve 47 adet pokerde kullanılan pul ele geçirildi.

Olayın ardından A.Ç., isimli şahsa kumar oynanmasına yer temin etmek ve diğer 10 şahsa ise kumar oynamak suçundan toplamda 18 bin TL idari para cezası uygulandı.

4 işi gözaltına alındı

Gözaltına alınan şahısların yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarında ise C.A., isimli şahsın silahlı tehdit ve kasten yaralama suçundan, Ş.M., isimli şahsın görevi yaptırmamak için direnmek suçundan ifadeye yönelik aramalarının olduğu, İ.A., isimli şahsın ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması yapıldı Yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması yapıldı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu kaçakçılığından aranan şahıs kumar operasyonunda yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:52 AK Partili vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma haberlerine erişim engeli getirildi
10:52 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor
10:51 İBB Başkanı İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'dan muhalefete uyarı: Bir an önce aday belirlenmeli, gecikme iktidara yarar
10:42 İstanbul'da kadınların kavgasına erkekler de müdahil olunca silahlar patladı
10:38 Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 18,12 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:34 Melih Gökçek: Lozan'dan sonra on binlerce Yunanlı İsmet Paşa'yı coşkuyla karşılar
10:35 İran basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Esad'la Özbekistan'da bir araya gelebileceğini öne sürdü
10:25 Yollarını ayırdığı 6 isimden bonservis kazanan Fenerbahçe'den dev gelir
10:20 Otomotiv üretimi, ocak-temmuz döneminde yüzde 5 oranında artış gösterdi
09:58 İstanbul'un taksi sorunu ünlü oyuncu Pelin Akil'i de vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 11:06:11. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu kaçakçılığından aranan şahıs kumar operasyonunda yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement