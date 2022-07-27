Polisten motokuryelere güvenli sürüş eğitimi - Son Dakika
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Polisten motokuryelere güvenli sürüş eğitimi

27.07.2022 10:53
Polisten motokuryelere güvenli sürüş eğitimi

Afyonkarahisar'da polis tarafından motokuryelere güvenli sürüş eğitimi verildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından motokuryelere güvenli sürüş eğitimi verildi.

Eğitim çalışması Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verildi. Eğitim çalışmasına kentte faaliyet gösteren firmalara çalışan motokuryelere verilen eğitim çalışmasına 20'ye yakın kişi katıldı. Eğitim çalışmasında polis ekipleri slaytlar eşliğinde katılımcılara 'Güvenli Motosiklet Kullanımı' konusunda bilgilendirme yaptı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Trafik Şube Müdürlüğü, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisten motokuryelere güvenli sürüş eğitimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisten motokuryelere güvenli sürüş eğitimi - Son Dakika
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