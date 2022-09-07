Tren garında uyuşturucu operasyonu, 2 gözaltı - Son Dakika
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Tren garında uyuşturucu operasyonu, 2 gözaltı

07.09.2022 16:27
Tren garında uyuşturucu operasyonu, 2 gözaltı

Afyonkarahisar'da polis tarafından tren garında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bin 114 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından tren garında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bin 114 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Afyonkarahisar Tren Garında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gardaki M.K. ve D.G.'nin valizleri ile birlikte üst aramalarını yaptı. Aramada bin 114 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından şahıslar 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlamasıyla gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tren garında uyuşturucu operasyonu, 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tren garında uyuşturucu operasyonu, 2 gözaltı - Son Dakika
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