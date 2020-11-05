Afyonkarahisar'da "polise mukavemet" gösteren 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan M.Y, H.İ.Y, R.D, A.Ö. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Yaşı küçük olan E.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla evdekilerden eğlenceyi sona erdirmelerini istedi. Eğlenceyi sonlandırmak istemeyerek polis memurlarına mukavemet gösteren 5 kişi, olay yerine gelen takviye ekiplerce gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi 320 Sokak'taki bir apartmanda asker eğlencesi düzenlendiği ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edildi.

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