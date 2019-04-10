Afyonkarahisar'da Polisler Berkay'la Coştu

Afyonkarahisar'da polisler Berkay'la coştuAfyonkarahisar'da Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sanatçı Berkay'ın sahne aldığı gece düzenlendi.

Afyonkarahisar'da polisler Berkay'la coştu



Afyonkarahisar'da Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sanatçı Berkay'ın sahne aldığı gece düzenlendi. Geceye katılan emniyet personeli ve eşleri Berkay'ın hareketli parçalarıyla gönüllerince eğlendi.



Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yılı dolayısıyla kentteki termal otelde eğlence programı düzenlendi. Ünlü sanatçı Berkay'ın sahne aldığı geceye Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, emniyet personeli ve eşleri, iş insanlarıyla davetliler katıldı.



BERKAY İLE ANKARA HAVASI OYNADILAR



Berkay'ın sahne alması ile birlikte geceye katılan polisler ve eşleri sahnede gönüllerince eğlendi. Afyonkarahisar'daki polis teşkilatı ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Berkay, Müdür Yıldız'dan polislerin piste çıkmasını istedi. Müdür Yıldız da tüm polislerin gönüllerince eğlenmeleri için böyle bir gece düzenlediklerini vurguladı. Berkay ile birlikte piste oyun havası oynayan polislere Müdür Yıldız da eşlik etti. Berkay ile Müdür Yıldız birlikte Ankara havası oynadı.



'MORAL VE MOTİVASYONA DA İHTİYAÇIMIZ VAR'



Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, tüm polis teşkilatının haftasını kutladı. Yoğun bir çalışma sergileyen polislerin de eğlenmeye ihtiyaçları olduğuna vurgu yapan Yıldız, Polis Haftası'nı kutluyoruz. Seçimlerde arkadaşlarımız çok yoğun çalıştı. İş insanlarımızın desteğiyle program organize ettik. Ben özellikle tüm personelimizin 365 günün 364 günü çalıştıklarından dolayı bir günü de eğlenmeleri yönünde sanatçımız Berkay'ın da verdiği konserle güzel bir şekilde eğlendiğimizi düşünüyorum. Tabii polislik zor bir görev ara sıra arkadaşların motivasyonunu yükseltmek adına onların daha şevkli ve düzgün çalışmalarına katkı sağlamak gerekir. Bu organizasyonda emeği geçenlere ve Yunus ekiplerimize 10 motosiklet almamıza katkı sağlayan iş insanlarımıza teşekkür ediyorum dedi.



'MEMURLAR BENİM EVLADIM'



Müdür Yıldız, Emniyet müdürü olarak biz oynamazsak memurumuz biraz çekingen kalacak diye ürktük. Biraz emrivaki oldu. Sırf onları oynatmak için biz de oynadık. Güzel de oldu. Berkay da arkadaşlarımızı coşturmaya devam etti. Bu memurların çoğu benim evladım ve aileleri onları bize emanet etti. Biz onlarla zorlu görevler yaparken arada bir karşılıklı oynamanın mahsurunu görmedik diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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