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Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle saldıran kişi tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle saldıran kişi tutuklandı

07.02.2022 17:30
Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle saldıran kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle saldırdığı iki kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle saldırdığı iki kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cemil A, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Kent merkezi Fatih Mahallesi Filistin Caddesi'nde Elif E. ile bir süre önce boşandığı Muhammet Ali Ö, Elif E'nin birlikte yaşadığı iddia edilen Cemil A'nın evine gitmişti. Yaşanan tartışmanın ardından evden ayrılan Muhammet Ali Ö. ile Elif E, 03 UL 452 plakalı hafif ticari araca binmek üzereyken Cemil A, balkona çıkarak çiftin üzerine pompalı tüfekle ateş açmıştı.

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Muhammet Ali, Karahisar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle saldıran kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle saldıran kişi tutuklandı - Son Dakika
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