Afyonkarahisar'da PTT'den yöresel ürün kampanyası

Afyonkarahisar PTT Başmüdürü Mehmet Örsdemir, Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret almış yöresel ürünleri lokum, sucuk, haşhaş, patatesli köy ekmeği ile ekmek kadayıfı gönderilerinde yüzde 30 indirim yapıldığını söyledi.

PTT Başmüdürü Mehmet Örsdemir, indirim kampanyası ile ilgili makamında düzenlediği basın toplantısında, kampanya hakkında bilgi verdi.

Örsdemir, indirimin 3 ay süre ile yapılacağını belirtti.

Afyonkarahisar'ın marka şehir olma yolunda hızla emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Örsdemir, şöyle konuştu:

"Gastronomi alanında 2019 UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil olan şehrimizin yöresel lezzetlerini ülkemizin dört yanına götürebilmek adına şehrimizin coğrafi işaret tescili almış olan lokum, sucuk, haşhaş, Patatesli köy ekmeği ile ekmek kadayıfı gibi yöresel lezzetlerimize Yöresel İndirim Kampanyası düzenledik. PTT olarak, söz konusu çalışmalarımızdaki temel politikamız, değişim, dönüşüm ve gelişime uygun, yenilikçi bir anlayışla hizmetlerimizi ülkemizin en ücra köşesine kadar götürmekle birlikte, bu kampanya ile İlimizin tanıtımına ve ekonomisine katkı sunmayı amaçlamaktayız."

Basın açıklamasına PTT Başmüdürü Örsdemir ile birlikte Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Atilla Kocabaş da katılarak indirimli gönderi kampanyasına destek verdi.