Afyonkarahisar'da "Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku" paneli düzenlendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da "Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku" paneli düzenlendi

13.05.2022 19:15
Afyonkarahisar'da "Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku" paneli düzenlendi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ile Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) işbirliğinde "Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku" paneli düzenlendi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ile Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) işbirliğinde "Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku" paneli düzenlendi.

İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu'nda düzenlenen panel öncesinde AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ile RATEM Yönetim Kurulu Başkanı M. Aydın Şerbetcioğlu tarafından "Aklıma Bir Fikir Geldi - Üniversiteler Arası İletişim Fikirleri Yarışması"nda önceki yıllarda dereceye giren eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Şerbetcioğlu, sergi açılışının ardından düzenlenen panel programında yaptığı konuşmada, RATEM'in 2001'de kurulduğunu, TRT dahil 752 ulusal, bölgesel ve yerel birçok televizyon ile radyonun üye olduğu meslek birliği olduğunu söyledi.

RATEM'in asli görevinin, üyelerinin hak takibini ve üretilen yayınların lisanslamasını yapmak olduğunu dile getiren Şerbetcioğlu, şöyle konuştu:

"2009 yılından beri gerçekleştirdiğimiz 44'üncü panelimizdeyiz. Sizler de mezun olup meslek hayatınıza atıldığınızda iletişim, radyo ve televizyon yayıncılığı yapacaksınız. Yeni medyada telife konu eserler üreteceksiniz. Düzenlediğimiz panelimizde de sizlerde telif bilincini oluşturmak ve farkındalık yaratmak istiyoruz."

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Karakaş da korsanla mücadelenin temelinde, fikri mülkiyet haklarının bulunduğunu vurguladı.

Her üretimin bir fikri temeli olduğuna dikkat çeken Karakaş, "Üretimde hakkın teslim edilmesi oldukça önemlidir. Biz, emeğin en kutsal değer olduğuna inanan bir medeniyete sahibiz. 'İşçinin alın teri kurumadan hakkını teslim ediniz' anlayışı bütün işler için geçerlidir. Dolayısıyla özellikle fikir, bilim ve sanat diye ifade ettiğimiz alanlarda ortaya konulan emeği, üretimi hak bağlamında mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Bu anlamda korsanla mücadele, emeğin korunması için kutsaldır. Çünkü korsanlık emeğin hırsızlığıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karakaş, panelistlere teşekkür belgesi takdim etti.

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Afyon Kocatepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İbrahim Küçükkurt, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 'Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku' paneli düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da "Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku" paneli düzenlendi - Son Dakika
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